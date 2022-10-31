Складной Huawei Pocket S получил SoC Snapdragon 778G 4G

В сети появились новые подробности о складном смартфоне Huawei Pocket S, официальный релиз которого запланирован на 2 ноября. Блогеры, уже получившие новинку для обзоров, подтвердили использование в смартфоне восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Это довольно производительный чипсет, который можно встретить в моделях Huawei nova 9, nova 10, nova 10 Pro, Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 60. Также сообщается, что аппарат выйдет в вариантах с 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Предполагается, что использование не флагманского процессора позволит снизить цену примерно до 830 долларов. Huawei P50 Pocket на базе Snapdragon 888 продается в Китае за 1250 долларов.

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