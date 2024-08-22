Складной MacBook перенесли на 2027 год

Вчера Мин-Чи Куо, аналитик достаточно известной компании TF International Securities, официально заявил, что размер дисплея складного MacBook, который компания Apple якобы разрабатывает последние несколько лет, был пересмотрен производителем из-за множество факторов современного рынка. Специалист не уточняет, почему Apple отказалась от версии с экраном 20,25 дюйма, о которой он же сам говорил ещё год назад, но, вероятно, это связано с различными техническими сложностями, которые пока что сложно или невозможно преодолеть. Соответственно, из-за проблем с механизмом складывания и сложностями, связанными со складным дисплеем такой диагонали, массовое производство складного MacBook было перенесено.

Аналитик утверждает, что массовое производство нового устройства начнётся не раньше конца 2027 или 2028 года, если Apple не столкнётся с новыми препятствиями в разработке передового устройства. На текущий момент, по словам инженеров, основная проблема заключается в складке по центру дисплея, от которой Apple хочет избавиться, но пока что добиться успеха ей не удалось. Кроме того, большое количество подвижных элементов в механизме шарнира увеличивает вероятность поломок, что вынуждает инженеров Apple многократно дорабатывать конструкцию, дабы она выдерживала сложные условия эксплуатации. На всё это нужно много времени, сил и ресурсов, но компания явно не спешит — у конкурентов ничего подобного нет, а значит, можно спокойно заниматься разработкой.