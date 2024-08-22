Складной MacBook перенесли на 2027 год

Аналитик утверждает, что массовое производство нового устройства начнётся не раньше конца 2027 или 2028 года, если Apple не столкнётся с новыми препятствиями в разработке передового устройства. На текущий момент, по словам инженеров, основная проблема заключается в складке по центру дисплея, от которой Apple хочет избавиться, но пока что добиться успеха ей не удалось. Кроме того, большое количество подвижных элементов в механизме шарнира увеличивает вероятность поломок, что вынуждает инженеров Apple многократно дорабатывать конструкцию, дабы она выдерживала сложные условия эксплуатации. На всё это нужно много времени, сил и ресурсов, но компания явно не спешит — у конкурентов ничего подобного нет, а значит, можно спокойно заниматься разработкой.