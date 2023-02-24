Складной Motorola Razr 2023 показали на рендере

Известный информатор Эван Бласс раскрыл дату выхода компактного складного смартфона Motorola Razr 2023. По данным источника, презентация состоится 1 июня этого года. Премьера главного конкурента в лице Samsung Galaxy Z Flip5 ожидается в августе. Обе новинки должны получить крупные внешние экраны с вырезами для камер и вспышки.

Напомним, что Motorola Razr 2022 оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, гибким 6,7-дюймовым экраном с кадровой частотой 144 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, 2,7-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 800:573 пикселя, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OmniVision OV50A оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация изображения) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, поддержкой проводной 30-Вт зарядки, толщиной в сложенном состоянии 16,99 мм, в разложенном – 7,62 мм и массой 198 г.
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