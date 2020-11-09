Складной Motorola Razr 5G подешевел на $400

Магазин Amazon снизил цену на гибкий смартфон Motorola Razr 5G, который изначально был оценен в 1400 долларов. Теперь аппарат можно купить в США за 1000 долларов, что делает его самой доступной из складных моделей. При этом с момента анонса Motorola Razr 5G прошло всего два месяца.

Напомним, что аппарат оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей 5G, 6,2-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 800:600 пикселей, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, внутренней 20 Мп камерой, аккумулятором на 2800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, а также портом USB-C 3.1.