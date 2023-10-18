Складной Tecno Phantom V Flip 5G вышел в России

Компания Tecno дала старт российским продажам складного смартфона Phantom V Flip 5G, рекомендованная цена которого составляет 60 тысяч рублей. Но до 6 ноября новинку можно приобрести по сниженной цене в 60 тысяч рублей.

Смартфон оснащается 1,32-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, 6,9-дюймовым гибким AMOLED-экраном с разрешением 1080:2460 пикселей, соотношением сторон 20,5:9, яркостью 1000 нит и кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8050 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и предустановленной оболочкой HiOS 13.5 на базе ОС Android 13.
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