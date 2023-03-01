Складной Vivo X Fold 2 получит 50-Мп тройную камеру

Авторитетный информатор Ice Universe раскрыл параметры складного смартфона Vivo X Fold 2, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку 120-Вт проводной зарядки, 8-дюймовый гибкий LTPO-дисплей Samsung E6 с разрешением 2K и динамической кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX866 и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик с датчиком Sony IMX663) и 12 Мп (Sony IMX663 и телефото-объектив), а также более тонкий и легкий корпус.