Складной Vivo X Fold засветился на фото

В сети появились живые фотографии складного флагмана Vivo X Fold, официальная презентация которого состоится уже завтра, 11 апреля. Обращает на себя внимание огромный блок основной камеры, задняя панель под кожу и почти квадратное соотношение сторон в разложенном состоянии.

По предварительным данным, аппарат получит внешний 6,53-дюймовый дисплей AMOLED Samsung поколения E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8-дюймовый внутренний экран AMOLED Samsung E5, выполненный по технологии LTPO 3.0 с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, оперативную память LPDDR5, флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 4600 мАч, 66-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядки, поддержку Wi-Fi 6 и NFC, тыльную камеру с 50-Мп модулем на основе сенсора Samsung ISOCELL GN5, 48-Мп сверхширокоугольным модулем, 12-Мп портретным модулем и 60 Мп модулем с телеобъективом.

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