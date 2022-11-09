Складной Xiaomi MIX Fold 2 подешевел до $60

Компания Xiaomi в рамках распродажи в Китае снизила цену на складной смартфон Xiaomi MIX Fold 2, который был представлен в августе этого года. Если на старте продаж он был оценен в 1300 долларов, то теперь за него просят 1240 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется толщиной в разложенном состоянии всего 5,4 мм, в сложенном – 11,4 мм, массой 262 г, складным 8,02-дюймовым OLED-экраном, выполненным по технологии LTPO, с разрешением 2К и автоматической частотой обновления от 1 до 120 Гц, внешним 6,56-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 c с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), а также селфи-камерой на 20 Мп.
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