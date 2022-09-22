Складной флагман Vivo X Fold+ показали на рендерах

Авторитетный информатор Ice Universe поделился качественными рендерами и фотографиями смартфона Vivo X Fold+, официальный релиз которого состоится уже 26 сентября.

По предварительным данным, смартфон оснастят новым шарниром с фиксацией под углами 30, 90, 120 и 180 градусов, который уже прошел тест на 300 000 складываний и раскладываний, складной дисплей с кадровой частотой 120 Гц и 19 сертификатами лаборатории Displaymate A+, основную камеру топового уровня с оптикой от Zeiss, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, поддержку быстрой проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, а также аккумулятор ёмкостью 4730 мАч.