Складной iPhone будет очень похожим на Galaxy Z Fold

Apple активно работает над созданием складного iPhone, и хотя информации о новинке пока немного, уже сейчас есть представление о том, как смартфон может выглядеть и какие элементы дизайна компания позаимствует у Samsung. Согласно информации инсайдеров, первый складной iPhone будет выполнен в формате книги, как линейка Samsung Galaxy Z Fold. Ранее сообщалось, что Apple также разрабатывает раскладушку, которая могла бы стать конкурентом Galaxy Z Flip. Источник утверждает, что складной iPhone получит 12-дюймовый внутренний экран — больше, чем предполагалось ранее. Хотя точные размеры дисплея пока неизвестны, ожидается, что они будут близки к параметрам Galaxy Z Fold (собственно, производить их тоже будет Samsung).

Также стало известно, что стоимость производства шарнира для Apple составит 110 долларов, а его поставщиками станут компании Amphenol и Taiwan Shin Nihon, которые уже работают с крупнейшими брендами на рынке. Что касается габаритов, толщина устройства в разложенном состоянии составит 4,6 мм, а в сложенном — 9,2 мм. Центральная рама гаджета будет изготовлена из алюминия, но не исключено, что Apple может перейти на титан для повышения прочности. В плане камер складной iPhone получит двойную основную камеру вместо тройной, как в моделях Pro. Обе камеры будут использовать гибридные линзы из стекла и пластика, аналогичные текущим моделям iPhone. Фронтальная камера может использовать технологию Metalens, что позволит уменьшить размеры Dynamic Island.