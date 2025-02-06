Складной iPhone будет очень похожим на Galaxy Z Fold

Также стало известно, что стоимость производства шарнира для Apple составит 110 долларов, а его поставщиками станут компании Amphenol и Taiwan Shin Nihon, которые уже работают с крупнейшими брендами на рынке. Что касается габаритов, толщина устройства в разложенном состоянии составит 4,6 мм, а в сложенном — 9,2 мм. Центральная рама гаджета будет изготовлена из алюминия, но не исключено, что Apple может перейти на титан для повышения прочности. В плане камер складной iPhone получит двойную основную камеру вместо тройной, как в моделях Pro. Обе камеры будут использовать гибридные линзы из стекла и пластика, аналогичные текущим моделям iPhone. Фронтальная камера может использовать технологию Metalens, что позволит уменьшить размеры Dynamic Island.