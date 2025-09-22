Складной iPhone будет выглядеть как два iPhone Air

Хотя уже практически не остаётся сомнений, что складной iPhone появится, вероятно, в конце следующего года, подробностей о его внешнем виде пока немного. Но сегодня известный инсайдер сообщил, что устройство будет похоже на два iPhone Air, соединённых вместе. Это означает, что смартфон окажется достаточно тонким, хотя и, возможно, толще, чем Pixel 10 Pro Fold с толщиной 10,8 мм и Galaxy Z Fold7 с толщиной 8,9 мм, ведь iPhone Air имеет в толщину 5,6 мм. Однако другие источники в индустрии утверждают, что в разложенном состоянии складной iPhone может быть ещё изящнее — около 4,5 мм. К сожалению, по словам инсайдера, цена окажется выше, чем у Pixel Fold — старт составит не менее 2000 долларов, а, возможно, и больше.

Главным преимуществом дизайна в стиле iPhone Air станет прочность. Несмотря на то, что складные устройства за последние годы сильно прибавили в надёжности, к их выносливости всё ещё остаются вопросы. Инсайдер утверждает, что корпус нового iPhone Fold будет выполнен из титана, как и у модели Air, что позволит поднять устойчивость корпуса на новый уровень. Кроме того, iFixIt неожиданно поставила iPhone Air довольно приличный балл ремонтопригодности — 7 из 10. Если складной iPhone сможет приблизиться к такому результату, это будет важным событием, ведь Pixel Fold и Z Fold7 получили всего 3 балла. Эти модели оказались не только более хрупкими, чем обычные стеклянные смартфоны, но и куда сложнее в ремонте. Apple может это изменить в будущем.
