Складной iPhone будет выглядеть как два iPhone Air

Главным преимуществом дизайна в стиле iPhone Air станет прочность. Несмотря на то, что складные устройства за последние годы сильно прибавили в надёжности, к их выносливости всё ещё остаются вопросы. Инсайдер утверждает, что корпус нового iPhone Fold будет выполнен из титана, как и у модели Air, что позволит поднять устойчивость корпуса на новый уровень. Кроме того, iFixIt неожиданно поставила iPhone Air довольно приличный балл ремонтопригодности — 7 из 10. Если складной iPhone сможет приблизиться к такому результату, это будет важным событием, ведь Pixel Fold и Z Fold7 получили всего 3 балла. Эти модели оказались не только более хрупкими, чем обычные стеклянные смартфоны, но и куда сложнее в ремонте. Apple может это изменить в будущем.