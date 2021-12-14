Складной iPhone от Apple появится не раньше 2023 года

В то время как Apple продолжает выпускать свою линейку iPhone с некоторыми технологическими улучшениями по сравнению с моделями предыдущего поколения, компания еще не выпустила свой складной смартфон. Тем не менее, в новых отчетах говорится что, технический гигант работает над складным iPhone, который официально представят в 2023 году.

Компания работает над прототипом нового телефона, о чем свидетельствует тот факт, что Samsung предоставила Apple образцы складных дисплеев для тестирования. Также ходят слухи, что Apple работает с LG Display для тех же целей. Судя по предыдущим отчетам, складной iPhone от Apple будет оснащен 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем.