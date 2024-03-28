Складной iPhone перенесли на 2027 год

Можно быть уверенным в том, что компания Apple представит линейку iPhone 16 уже в этом году вместе с приличным перечнем различных изменений, но кажется, что дизайн iPhone стал довольно устаревшим — его не меняли уже очень много лет. Вероятно, производитель хотел оставить новый дизайн для складного смартфона, но сегодня появилась информация о том, что Apple решила отложить складной iPhone на 2027 год. Да, Apple ещё раз отложила запуск складного iPhone (изначально данный гаджет планировали запустить в релиз в 2026 году), в то время как компании вроде Samsung уже вышли на полноценный цикл обновления данных гаджетов.

Это значит, что теперь производители раз в год выпускают складные смартфоны и получают приличный прирост продаж от поколения к поколению. Apple, кажется, ждёт дальнейшего развития технологии, чтобы избежать любых проблемных моментов вроде ненадёжного дисплея или шарнира. Например, складка на складном экране является одной из основных проблем для компании, так как в Apple хотят, чтобы эта складка была еле заметной. Технические проблемы, связанные с запуском складного iPhone, затрагивают в том числе производственные трудности и ограничения, связанные с тем, что производитель не может гарантировать прочность конструкции. Складные смартфоны уже сейчас достаточно надёжные, но всё же они уступают по прочности обычным смартфонам, а в Apple хотят, чтобы эта проблема была нивелирована. Вот и было принято решение ждать лучших времён.