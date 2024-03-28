Складной iPhone перенесли на 2027 год

Можно быть уверенным в том, что компания Apple представит линейку iPhone 16 уже в этом году вместе с приличным перечнем различных изменений, но кажется, что дизайн iPhone стал довольно устаревшим — его не меняли уже очень много лет. Вероятно, производитель хотел оставить новый дизайн для складного смартфона, но сегодня появилась информация о том, что Apple решила отложить складной iPhone на 2027 год. Да, Apple ещё раз отложила запуск складного iPhone (изначально данный гаджет планировали запустить в релиз в 2026 году), в то время как компании вроде Samsung уже вышли на полноценный цикл обновления данных гаджетов.

Это значит, что теперь производители раз в год выпускают складные смартфоны и получают приличный прирост продаж от поколения к поколению. Apple, кажется, ждёт дальнейшего развития технологии, чтобы избежать любых проблемных моментов вроде ненадёжного дисплея или шарнира. Например, складка на складном экране является одной из основных проблем для компании, так как в Apple хотят, чтобы эта складка была еле заметной. Технические проблемы, связанные с запуском складного iPhone, затрагивают в том числе производственные трудности и ограничения, связанные с тем, что производитель не может гарантировать прочность конструкции. Складные смартфоны уже сейчас достаточно надёжные, но всё же они уступают по прочности обычным смартфонам, а в Apple хотят, чтобы эта проблема была нивелирована. Вот и было принято решение ждать лучших времён.
Официально: Realme Narzo 70 Pro 5G получит 67-Вт зарядку …
Компания Realme поделилась новыми подробностями о смартфоне Realme Narzo 70 Pro 5G, официальный релиз кот…
Google Pixel 8 получит ИИ Gemini Nano…
Когда компания Google официально объявила о запуске нейросети Gemini, она также раскрыла уровни данной си…
Xiaomi уже работает над Redmi K70 Ultra…
Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station раздобыл подробности о флагманском смартфоне Redmi K70 …
Xiaomi 14 Ultra выйдет уже в феврале …
Китайский информатор Smart Pikachu сообщает, что флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra будет представлен у…
Poco X6 Pro протестировали в AnTuTu …
Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер смартфона Poco X6 Pro, официальный релиз которого ожидается …
Российскую версию Realme 9 Pro обновят до Android 14 …
Компания Realme опубликовала перечень российских версий смартфонов, которые будут обновлены до Android 14…
Samsung Galaxy M14 4G оценен в 100 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M14 4G, которая оценена на инд…
iPhone 16 станет причиной обвала продаж Apple…
Аналитик Минг-Чи Куо, который достаточно часто с высокой точностью предсказывает релиз продукции крупных …
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor