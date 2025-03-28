Складной iPhone получит экран с соотношением 4:3

Форм-фактор складного iPhone в виде книги, без сомнения, подразумевает необычное соотношение сторон, поскольку это характерно для всех смартфонов данного сегмента последних лет. Более того, один довольно известный инсайдер заявил, что новый гаджет получит соотношение сторон 4:3, которое Apple использует на своих планшетах iPad на протяжении нескольких поколений. Причина, по которой складной iPhone и различные модели iPad будут иметь схожие параметры, заключается в том, что интерфейс iPad идеально подходит для такого соотношения сторон. Поскольку iPadOS основана на iOS, использование того же соотношения сторон в складном iPhone не только уменьшит количество программных проблем, но и сэкономит время многим командам, которые не будут вынуждены заново оптимизировать интерфейс и приложения для нового устройства.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Apple предпринимает все необходимые меры для того, чтобы запуск складного iPhone, который, как сообщается, состоится в 2026 году, прошел успешно. Помимо оптимизаций программного обеспечения, компания также уделяет внимание аппаратной части устройства. Так, из-за трудностей в дизайне, сообщается, что у устройства не будет Face ID. Это вполне логичное решение, так как такие модули тяжело разместить в складном смартфоне, но, с другой стороны, многие пользователи будут сильно разочарованы тем фактом, что их лишили сканера лица. Но, конечно, гаджет точно будет интересным публике.