Складной iPhone получит необычную систему камер

Первый складной iPhone, который ожидается во второй половине 2026 года, по данным Morgan Stanley, получит фронтальную камеру, встроенную под дисплей. Эти сведения содержатся в обширном документе со спецификациями будущих iPhone, охватывающем период до 2027 года. Именно из него ранее стало известно, что Apple планирует продолжить выпуск линейки iPhone Air, включая модели Air 2 и Air 3. Кроме того, надёжный источник, который ранее неоднократно предугадывал действия компании, заявил, что серия iPhone 20, которая выйдет в 2027 году, будет оснащена камерой с технологией Lateral Overflow Integration Capacitor.

Чтобы понять значимость этого нововведения, стоит напомнить, что сенсор CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) преобразует свет в цифровое изображение с помощью массива чувствительных пикселей. Технология LOFIC представляет собой усовершенствованный тип CMOS, который гораздо эффективнее улавливает и обрабатывает падающий свет. Главное преимущество LOFIC — способность одновременно передавать детали в тенях и ярких участках без цифрового шума, устраняя привычный компромисс между светочувствительностью и насыщенностью. Эта технология улучшает качество как фотографий, так и видео. Если Apple действительно внедрит LOFIC в камеры iPhone 20, динамический диапазон съёмки увеличится до 20 ступеней экспозиции против нынешних 12, что выведет возможности мобильной камеры на уровень профессиональных фотоаппаратов.
