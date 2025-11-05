Складной iPhone получит необычную систему камер

Чтобы понять значимость этого нововведения, стоит напомнить, что сенсор CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) преобразует свет в цифровое изображение с помощью массива чувствительных пикселей. Технология LOFIC представляет собой усовершенствованный тип CMOS, который гораздо эффективнее улавливает и обрабатывает падающий свет. Главное преимущество LOFIC — способность одновременно передавать детали в тенях и ярких участках без цифрового шума, устраняя привычный компромисс между светочувствительностью и насыщенностью. Эта технология улучшает качество как фотографий, так и видео. Если Apple действительно внедрит LOFIC в камеры iPhone 20, динамический диапазон съёмки увеличится до 20 ступеней экспозиции против нынешних 12, что выведет возможности мобильной камеры на уровень профессиональных фотоаппаратов.