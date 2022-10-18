Складной iPhone выйдет через 3 года

На текущий момент у всех крупных производителей смартфонов есть складные устройства, которые в ближайшем будущем уже никого удивлять не будут — они станут нормой. При этом компания Apple весьма упорно отказывается выпускать в продажу свой складной смартфон, так как всем очевидно, что пока что эти смартфоны не совсем идеальны. А Apple, как известно, не выпускает технологию в свет, пока она не будет отточена до идеала, даже если этим занимаются другие производители. И, соответственно, инсайдеры заявили, что складным смартфонам нужно ещё одно-два поколения, чтобы добраться до максимального уровня качества. Вот тогда компания Apple и выпустит в продажу свой складной смартфон, чтобы покорить аудиторию новинкой, которую так долго ждали.

Это произойдёт примерно на момент запуска iPhone 16 или iPhone 17, так что у производителя будет обычный флагман и складной iPhone. И если верить данным аналитиков, такой смартфон от компании Apple будет продаваться по цене в 2500 долларов. Это кажется безумно высокой ценой, но на самом деле это не так — сейчас у Samsung и Xiaomi есть складные смартфоны по цене в 1800 долларов. Учитывая постепенную инфляцию и тот факт, что смартфоны Apple всегда дороже корейских и китайских конкурентов, можно смело говорить, что через три года такая цена будет вполне нормальной. Вопрос скорее в том, будут ли покупать такие смартфоны пользователи, ведь складные смартфоны пока что выглядят крайне ненадёжными решениями без шансов на существование.
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