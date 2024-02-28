Складной смартфон Energizer Ultimate U660S оценили в 500 евро

Компания Avenir представила на выставке MWC 2024 доступный складной смартфон Energizer Ultimate U660S, который станет доступен для покупки в ноябре по цене в 500 евро. Новинка характеризуется 6,67-дюймовым гибким дисплеем с разрешением Full HD+, двухцветной тыльной панелью с дополнительным экраном, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем на 64 Мп и сверхширокоугольным на 8 Мп, врезанной селфи-камерой разрешением 25 Мп, батареей ёмкостью 3400 мАч и предустановленной операционной системой Android 14.

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