Складной смартфон FlexPai с Snapdragon 855 опередил Samsung

Ожидалось, что Samsung первой выпустит смартфон со складным дисплеем. Однако относительно неизвестная китайская компания Royole потрясла индустрию смартфонов, представив в Китае коммерческую модель FlexPai за несколько дней до того, как Samsung представила свою версию на конференции разработчиков в Сан-Франциско.

FlexPai стал первым смартфоном c Snapdragon 855, который поступит в продажу. Он может похвастаться 7,8-дюймовой гибкой панелью AMOLED с разрешением 1920 x 1440 и соотношением сторон 4:3.

Он оснащен камерой 16MP + 20MP и аккумулятором емкостью 3800 мАч. В телефоне предусмотрены такие функции подключения, как Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS и USB Type-C. FlexPai предлагается в трех вариантах - версия 6 + 128G по цене 1304 $, версия 8 + 256G по цене 1449$, а версия 8 + 512G будет стоить 1884 $. FlexPai будет отгружен к концу декабря 2018 года.