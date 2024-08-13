Складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold оценен в $1800

Компания Google представила второе поколение своего складного смартфона, одной из особенностей которого стала уменьшенная до 10,5 мм и 5,1 мм толщина в сложенном и разложенном состояниях. Масса новинки составляет 257 граммов.

Смартфон также оснастили 8-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2076:2152 точки и частотой обновления 120 Гц, 6,24-дюймовой внешней OLED-панелью с разрешением 1080:2424 точки и кадровой частотой 120 Гц, фирменным чипсетом Tensor четвертого поколения, 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5000 мАч, тройной тыльной камерой с модулями на 32 Мп, 10,8 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), двумя 10-Мп фронтальными камерами, защитой от воды в соответствии со степенью IPx8 и операционной системой Android 15 «из коробки». Цена Pixel 9 Pro Fold составляет 1800 и 1920 долларов соответственно.