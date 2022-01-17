Складной смартфон Google будет называться Pixel Notepad

В новом отчете от Google утверждается, что первый складной смартфон от Google будет называться не Pixel Fold, а Google Pixel Notepad. Кроме того, информация о цене телефона также была раскрыта.

Источник, осведомленный о разработке, сообщил, что Google Pixel Notepad — рабочее название складного смартфона. Также говорят, что компания рассматривала Google Pixel Longbook, но в конечном итоге остановилась на Notepad. Информация о названии телефона Google Pixel Notepad появилась всего через несколько дней после того, как в сборке Android 12L стало известно, что смартфон будет похож на OPPO Find N с точки зрения форм-фактора, а не на серию Samsung Galaxy Z Fold. Судя по утечкам, Google Pixel Notepad будет оснащен собственным чипсетом Tensor (GS101) в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Что касается цен, в отчете утверждается, что смартфон будет стоить меньше, чем Samsung Galaxy Z Fold3.