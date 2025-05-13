Складной смартфон Honor Magic V5 получит ёмкий аккумулятор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Honor Magic V5, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит двухэлементную батарею ёмкостью 4000 и 2100 мАч соответственно, поддержку 66-Вт проводной быстрой зарядки, 3-нанометровую флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 830 и 5G-модемом, боковой дактилоскопический сенсор и поддержку спутниковой связи. Предыдущие слухи приписывали смартфону наличие основной камеры с главным модулем на 50-Мп сенсоре оптического размера 1/1,5 дюйма и перископный модуль на 200-Мп датчике оптического формата 1/1,4 дюйма.