Складной смартфон Honor Magic Vs оценен в $1050

Компания Honor пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Magic Vs, которая отличается от оригинального Magic V в том числе легким безредукторным шарниром. Новая технология позволила снизить количество компонентов в конструкции с 92 до 4, сохранив при этом прочность.

Новинка также характеризуется толщиной 12,9 мм, массой 261 грамм, внешним 6,45-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2560:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ 1920 Гц, гибким 7,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2272:1984 пикселей, частотой обновления 90 Гц, яркостью 800 нит и ШИМ 1920 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 54 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 66-Вт зарядки, боковым дактилоскопом и двойными стереодинамиками с сертификацией IMAX Enhanced и поддержкой DTS: X Ultra. Смартфон появится в розничной продаже 30 ноября по цене от 1050 долларов.
Для смартфона Sony Xperia 1 IV выпустили систему охлаждения…
Современные смартфоны даже не флагманского уровня предоставляют пользователю достаточную производительнос…
Смартфоны Redmi Note 12 уже стали бестселлерами …
Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфонов серии Redmi Note 12, которые только что появились в прод…
Смартфон Vivo Y01A оценен в 110 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y01A, которая оценена в 110 долларов. Но…
Redmi Note 11T Pro подешевел до минимума …
Сразу после выхода линейки Redmi Note 12 компания Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi Note 11T Pro. Теп…
Обновление улучшило работу камер в Samsung Galaxy S21…
Компания Samsung выпустила обновление для смартфонов серии Galaxy S21, которое направлено на улучшение ра…
Представлен смартфон Poco M5 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco M5, которая оценена в Европе в 190, 210 и 2…
Опубликованы фото с камерофона Vivo X90 Pro+ …
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал большую подборку фотографий, сделанных на грядущий топовый…
Смартфон Vivo X90 показали на фото и рендерах…
В сети появились первые качественные живые фото и новые рендеры смартфона Vivo X90, официальная презентац…
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor