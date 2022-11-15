Складной смартфон Honor Magic Vs показали на фото

Компания Honor опубликовала фотографии складного смартфона Honor Magic Vs, официальный релиз которого состоится 23 ноября вместе со смартфонами серии Honor 80. От предшественника в лице Honor Magic V новинка будет отличаться платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумуляторами на 2030 и 2870 мАч, а также более прочной конструкцией шарниров.

Напомним, что представленный в начале этого года Honor Magic V оснащается процессором Snapdragon 8 Gen 1 с частотой до 3,0 ГГц и модемом Snapdragon X65 5G, главным 7,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2272:1984 пикселей и частотой обновления 90 Гц, внешним 6,45-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 42 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4750 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.