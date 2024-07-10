Складной смартфон Honor Magic Vs3 показали на рендерах

В сети появились качественные изображения складного смартфона Honor Magic Vs 3, который будет представлен вместе с Honor Magic V3 уже 12 июля. Отметим наличие перископного модуля в составе основной камеры и складывающийся вовнутрь дисплей. Характеристики устройства пока не раскрываются.

Напомним, что прошлогодний Magic Vs2 характеризуется корпусом из титанового сплава массой 229 граммов, толщиной в разложенном виде 5,1 мм, ультратонкими петлями из титанового сплава, 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, 7,92-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей и частотой обновления 120 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, а также тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив).

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