Складной смартфон Huawei Mate X2 4G появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу складной смартфон Mate X2 4G, который отличается от ранее выпущенной модели отсутствием модема 5G и ценой в 2710 долларов вместо 2760 долларов. Также новинка оснащается предустановленной операционной системой HarmonyOS.

Новинка также характеризуется корпусом со сверхпрочной сталью и углеволокном, внешним 6,45-дюймовым OLED-экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2700:1160 пикселей, 8-дюймовым складным дисплеем с соотношением сторон 8:7,1 и разрешением 2480:2200 пикселей, процессором Kirin 9000, аккумулятором емкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт, основной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (10-кратный оптический зум), 12 Мп (3-кратный зум) и 16 Мп (сверхширик), три из которых могут похвастаться оптической стабилизацией.