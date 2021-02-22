Складной смартфон Huawei Mate X2 демонстрирует дизайн и характеристики

Huawei представила складной смартфон Mate X2. Смартфон оснащен 8-дюймовым основным дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Внешний дисплей предлагает 6,45-дюймовый с такой же частотой.

Работает Huawei Mate X2 на платформе HiSilicon Kirin 9000 построенный по технологии 5 нм. На борту 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположена квадрокамера с 50 МП основной камерой. Емкость аккумулятора составляет всего 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт. Устройство использует ОС Android 10 с EMUI.

Складной смартфон Huawei Mate X2 поступит в продажу в Китае с 25 февраля. Ценник на него начинается от 2785 долларов за версию с 256 ГБ памяти и 3000 долларов за версию с 512 ГБ.