Складной смартфон Huawei Mate X2 уже снят с производства

Сетевые источники сообщают о том, что компания Huawei сняла с производства выпущенный полтора года назад складной смартфон Huawei Mate X2. Аппарат больше недоступен для покупки на официальном сайте производителя. Вероятно, какое-то время он еще будет продаваться на других площадках, пока не оскудеют складские запасы.

Напомним, что смартфон оснащается корпусом со сверхпрочной сталью и углеволокном, внешним 6,45-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2700:1160 пикселей, 8-дюймовым складным дисплеем с соотношением сторон 8:7,1 и разрешением 2480:2200 пикселей, процессором Kirin 9000, аккумулятором емкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт, основной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (10-кратный оптический зум), 12 Мп (3-кратный зум) и 16 Мп (сверхширик), три из которых могут похвастаться оптической стабилизацией.
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