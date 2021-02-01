Складной смартфон Huawei Mate X2 выпустят в конце февраля

Сетевые источники сообщили о том, что складной смартфон Huawei Mate X2 будет официально представлен уже в конце текущего месяца. Аппарат уже успел засветиться в базе данных китайского регулятора TENAA, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики. Смартфон должен получить 8,01-дюймовый основной дисплей с разрешением 2480:2200 пикселей и внешний 6,56-дюймовый экран с разрешением 2700:1160 пикселей производства Samsung и BOE соответственно, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки на 66 Вт, габариты 161,8:145,8:8,2 мм, 5-нанометровую топовую платформу Kirin 9000, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, а также предустановленную фирменную оболочку EMUI 11.

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