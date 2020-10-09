Складной смартфон Huawei Mate X2 засветился на живом фото

Профильное издание Slashleaks поделилось живой фотографией топового складного смартфона Huawei Mate X2, который запечатлен включенным в руках пользователя. Технологически аппарат будет похож на Samsung Galaxy Z Fold2, но с более продвинутой камерой с перископным модулем. Отметим одинаково узкую рамку по периметру всего дисплея. По предварительным данным, Huawei Mate X2 получит платформу Kirin 1000 (Kirin 9000), до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также основную камеру разрешением 40-Мп и 3-кратным оптическим зумом. Ранее авторитетный аналитик Росс Янг заявил, что в 2020 году Huawei не выпустит новый складной смартфон.

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