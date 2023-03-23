Складной смартфон Huawei Mate X3 оценен в 1900 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Huawei Mate X3, которая появится в китайской продаже 7 апреля по цене от 1900 до 2345 долларов. Новинку оснастили поддержкой двухсторонней спутниковой связи Beidou, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, 7,85-дюймовым внутренним дисплеем LTPO с разрешением 2496:2224 и кадровой частотой 120 Гц, 6,4-дюймовым внешним экраном с разрешением 2504:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный зум), селфи-камерой разрешением 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, батареей на 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, массой 239 г, толщиной в разложенном состоянии 5,3 мм и предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 3.1.

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