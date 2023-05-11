Складной смартфон Huawei Mate X3 оценен в 2200 евро

Компания Huawei раскрыла цену и дату начала европейских продаж складного смартфона Mate X3, который вышел в Китае еще в марте. Итак, новинку можно будет приобрести 22 мая по цене в 2200 евро. Покупатели смартфона получат в подарок смарт-часы Huawei Watch GT 3. Для сравнения, в Китае за Mate X3 просят 1900 долларов.

Напомним, что Huawei Mate X3 характеризуется поддержкой двухсторонней спутниковой связи Beidou, 7,85-дюймовым внутренним экраном LTPO с разрешением 2496:2224 и частотой обновления 120 Гц, 6,4-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 2504:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (имеется оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный зум), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без поддержки сетей 5G, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок и толщиной в разложенном состоянии 5,3 мм.