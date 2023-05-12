Складной смартфон Huawei Mate X3 скоро выйдет в России

Компания Huawei объявила дату российского релиза складного смартфона Mate X3, старт европейских продаж которого намечен на 22 мая по цене в 2200 евро. В России же новинка выйдет 26 мая, но цена пока не раскрывается. Покупатели смартфона получат в подарок умные часы Huawei Watch GT 3 Pro, которые оценены в 23 тысячи рублей.

Напомним, что Huawei Mate X3 характеризуется поддержкой двухсторонней спутниковой связи Beidou, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, 7,85-дюймовым внутренним дисплеем LTPO с разрешением 2496:2224 и кадровой частотой 120 Гц, 6,4-дюймовым внешним экраном с разрешением 2504:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный зум), селфи-камерой разрешением 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, батареей на 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, массой 239 г, толщиной в разложенном состоянии 5,3 мм и предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 3.1.
Смартфон Unihertz Luna получил необычный дизайн …
На выставке MWC 2023 показали интересный смартфон Unihertz Luna, который можно назвать собратом выпущенно…
iOS 17 урежет список поддерживаемых смартфонов…
Некоторое время назад компания Apple объявила, что организует своё мероприятие WWDC 2023 начиная с 5 июня…
В сеть утекли цены Samsung Galaxy A34 и A54…
Сетевые источники раскрыли цены на смартфоны среднего уровня Samsung Galaxy A34 и A54, официальная презен…
iPhone 15 Pro Max получит более тонкие рамки вокруг дисплея…
iPhone 15 и iPhone 15 Plus, если верить информации инсайдеров, будут иметь множество различных изменений,…
Xiaomi MIX Fold 3 получит перископную камеру …
Китайский информатор Wisdom Pikachu поделился подробностями о складном смартфоне Xiaomi MIX Fold 3, котор…
Samsung Galaxy M14 5G получил АКБ на 6000 мАч…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M14 5G, которая, среди прочего, может по…
Redmi Note 12S оценен в 280 долларов …
Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 12S, который оценен на европейском рынке в 280…
Белый Xiaomi 13 Ultra показали на рендере …
Компания Xiaomi поделилась новым изображением смартфона Xiaomi 13 Ultra, официальный релиз которого состо…
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor