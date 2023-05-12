Складной смартфон Huawei Mate X3 скоро выйдет в России

Компания Huawei объявила дату российского релиза складного смартфона Mate X3, старт европейских продаж которого намечен на 22 мая по цене в 2200 евро. В России же новинка выйдет 26 мая, но цена пока не раскрывается. Покупатели смартфона получат в подарок умные часы Huawei Watch GT 3 Pro, которые оценены в 23 тысячи рублей.

Напомним, что Huawei Mate X3 характеризуется поддержкой двухсторонней спутниковой связи Beidou, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, 7,85-дюймовым внутренним дисплеем LTPO с разрешением 2496:2224 и кадровой частотой 120 Гц, 6,4-дюймовым внешним экраном с разрешением 2504:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный зум), селфи-камерой разрешением 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, батареей на 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, массой 239 г, толщиной в разложенном состоянии 5,3 мм и предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 3.1.