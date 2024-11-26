Складной смартфон Huawei Mate X6 оценен в 1795 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate X6, которая может похвастаться корпусом толщиной 9,85 мм в сложенном виде и 4,6 мм в разложенном. Масса корпуса, который состоит в том числе из базальта и авиационного алюминия, составляет 226 граммов.

Новинка также характеризуется 7,93-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой LTPO 120 Гц, разрешением 2440:2240 точек, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 6,45-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2440:1080 точек и пиковой яркостью 2500 нит, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и OIS), 40 Мп (сверхширик), 48 Мп (перископ) и 1,5 Мп (макро), двумя 8-Мп фронтальными камерами, АКБ ёмкостью 5110 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 50 Вт соответственно, модемом 5G и поддержкой спутниковой связи. Смартфон появится в китайской продаже 6 декабря по цене в 1795, 1935, 2070 и 2210 долларов за версии с 12/256, 12/512, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.