Складной смартфон Huawei Mate X7 оценили в 160 тысяч рублей

Компания HUAWEI начала принимать российские предзаказы на складной смартфон Mate X7, который оценен в 160 тысяч рублей. Бесплатным бонусом предзаказа станут умные часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro или наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4.

Напомним, что смартфон фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 6,49-дюймовый внешний OLED-экран с разрешением 2416:2210 пикселей, яркостью до 3000 нит и частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, складной 8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2444:1080 пикселей, яркостью 2500 нит и кадровой частотой LTPO 2.0 1–120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (10-ступенчатая переменная диафрагма и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), две 8-Мп фронтальные камеры, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, защиту от воды и пыли (IP58 и IP59) и операционную систему HarmonyOS 6.0.
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z TriFold…
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов так называемой «трикладушкой» Galaxy Z TriFold…
Представлен смартфон HONOR WIN с АКБ на 10000 мАч…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR WIN, главной особенностью которой стал акку…
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
Exynos 2600 показал очень высокую стабильность в тестах…
Похоже, внедрение компанией Samsung передовых технологий в новом процессоре Exynos 2600 оказалось точным …
Google решила сделать Tensor G6 очень мощным…
Процессор Google Tensor G5 вызвал в сети противоречивую реакцию — он справляется со своими задачами, но д…
Смартфон Moto X70 Air Pro готов к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже в скором времени в Китае будет представлен смартфон Moto X70 Air Pro. Т…
Официально: OnePlus Turbo готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон OnePlus Turbo. Точную…
iQOO 15R протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне iQOO 15R, который будет представлен в…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor