Складной смартфон Huawei Mate X7 оценили в 160 тысяч рублей

Компания HUAWEI начала принимать российские предзаказы на складной смартфон Mate X7, который оценен в 160 тысяч рублей. Бесплатным бонусом предзаказа станут умные часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro или наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4.

Напомним, что смартфон фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 6,49-дюймовый внешний OLED-экран с разрешением 2416:2210 пикселей, яркостью до 3000 нит и частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, складной 8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2444:1080 пикселей, яркостью 2500 нит и кадровой частотой LTPO 2.0 1–120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (10-ступенчатая переменная диафрагма и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), две 8-Мп фронтальные камеры, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, защиту от воды и пыли (IP58 и IP59) и операционную систему HarmonyOS 6.0.