Складной смартфон Huawei Mate Xs 2 дебютирует в Европе

Компания Huawei представила на международном рынке свой новый складной смартфон - Huawei Mate Xs 2.

Первоначально он дебютировал в конце апреля в Китае. В Европе Huawei Mate Xs 2 будет стоить 1999 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Продажи начнутся в июне.

Huawei Mate Xs 2 - смартфон с огромным гибким OLED-экраном - общая диагональ в разложенном состоянии 7,8 дюйма и разрешение 2480 х 2200 пикселей. В сложенном виде пользователю доступен 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2480 x 1176 пикселей. Поддерживается частота кадров 120 Гц.

Основная камера телефона тройная (50 Мп, 13 и 8 Мп), есть и фронтальная встроенная камера на 10,7 Мп. Устройство получило мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 888 4G. Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает SuperCharge мощностью 66 Вт. На смартфон установлена ​​фирменная оболочка EMUI 12. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 и NFC, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.