Складной смартфон Huawei Mate Xs 2 дебютирует в Европе

Первоначально он дебютировал в конце апреля в Китае. В Европе Huawei Mate Xs 2 будет стоить 1999 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Продажи начнутся в июне.
Huawei Mate Xs 2 - смартфон с огромным гибким OLED-экраном - общая диагональ в разложенном состоянии 7,8 дюйма и разрешение 2480 х 2200 пикселей. В сложенном виде пользователю доступен 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2480 x 1176 пикселей. Поддерживается частота кадров 120 Гц.
Основная камера телефона тройная (50 Мп, 13 и 8 Мп), есть и фронтальная встроенная камера на 10,7 Мп. Устройство получило мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 888 4G. Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает SuperCharge мощностью 66 Вт. На смартфон установлена фирменная оболочка EMUI 12. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 и NFC, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.