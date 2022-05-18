Складной смартфон Huawei Mate Xs 2 оценен в 2 тысячи евро

Компания Huawei провела глобальную презентацию складного смартфона Huawei Mate Xs 2, который ранее был выпущен в Китае. Итак, Huawei Mate Xs 2 появится в европейской продаже в июне по цене в 2000 евро за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеши-памяти.

Напомним, что смартфон оснащается 7,8-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, антибликовым нанооптическим покрытием и отсутствием заметной складки, корпусом из титанового сплава, сверхлёгкого углеволокна и сверхпрочной стали толщиной в разложенном состоянии 5,4 мм, массой 255 г, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888 без модема 5G, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (8-кратный оптический зум), аккумуляторами ёмкостью 4600 мАч и 4880 мАч в зависимости от версии, а также поддержкой 66-Вт зарядки.