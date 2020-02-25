Складной смартфон Huawei Mate Xs это улучшенная версия Mate X

Компания Huawei провела онлайн-презентацию новых устройств, и на ней представила новый складной смартфон Mate Xs.

Смартфон Huawei Mate Xs получила обновленные шарниры Falcon Wing и двухслойную полиимидную плёнку. Благодаря этому смартфон стала прочнее чем смартфон Mate X.

За производительность смартфона отвечает фирменный процессор Kirin 990 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Процессор Kirin 990 построен по 7-нанометровому техпроцессу и имеет два высокопроизводительных ядра Cortex-A76, два средних Cortex-A76 и четыре маленьких ядра Cortex-A55 с частотой 2.86 ГГц, 2.36 ГГц и 1.95 ГГц.

Также новинку оснастили 8 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2480х2200 пикселей. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт.

Смартфон также получил 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ ПЗУ, основную камеру с тремя модулями: на 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп и Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. А вот Google сервисов в смартфон не завезли.

Huawei Mate Xs появится в продаже на глобальном рынке в марте месяца с ценником в 2500 евро.