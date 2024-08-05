Складной смартфон Huawei Nova Flip оценили в 740 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью Nova Flip, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 740, 800 и 910 долларов за конфигурации с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили фирменной однокристальной системой Kirin 8000, 2,14-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек и кадровой частотой 60 Гц, 6,94-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2690:1136 точек и частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной операционной системы Harmony OS 4.2, корпусом с толщиной в сложенном состоянии 15,08 мм, в разложенном – 6,88 мм и массой 195 граммов.