Складной смартфон Huawei Nova Flip оценили в 740 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью Nova Flip, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 740, 800 и 910 долларов за конфигурации с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили фирменной однокристальной системой Kirin 8000, 2,14-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек и кадровой частотой 60 Гц, 6,94-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2690:1136 точек и частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной операционной системы Harmony OS 4.2, корпусом с толщиной в сложенном состоянии 15,08 мм, в разложенном – 6,88 мм и массой 195 граммов.

Смартфон ZTE Axon 60 оценен в 220 долларов …
Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Axon 60, которая основана на 12-нанометро…
OnePlus Nord 4 оценили в 500 евро …
Компания OnePlus представила смартфон среднего уровня OnePlus Nord 4, который оценен на глобальном рынке …
Huawei Nova Flip показали на пресс-рендерах …
В сеть утекли официальные изображения компактного складного смартфона Huawei Nova Flip, официальный релиз…
iQOO Z9 Lite 5G оценен в 125 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z9 Lite 5G, которая появится в продаже 20 июля по …
Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6…
Компания Samsung пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью Galaxy Z Flip6, которая оце…
Google Pixel 9 окажется дорогим смартфоном …
В сеть утекли французские цены на флагманские смартфоны линейки Google Pixel 9, релиз которой состоится 1…
Стала известна цена смартфона Xiaomi 15…
В сети появились подробности о характеристиках и ценах на флагманские смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro…
iPhone 17 Pro всё же не получит процессор на 2 нм…
Некоторое время назад инсайдеры сообщали, что компания Apple планирует использовать технологический проце…
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor