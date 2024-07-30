Складной смартфон Huawei Nova Flip получит 66-Вт зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном складном смартфоне Huawei Nova Flip, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие неназванной однокристальной системы Huawei Kirin с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,9-дюймового гибкого экрана, 2,1-дюймового внешнего дисплея и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Ориентировочная цена Huawei Nova Flip составляет 5000 юаней или около 63 тысяч рублей. Ранее стало известно об основной камере с 50-Мп главным датчиком и корпусе толщиной 6,88 мм в разложенном состоянии. Официальная презентация смартфона запланирована на 5 августа.