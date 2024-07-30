Складной смартфон Huawei Nova Flip получит 66-Вт зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном складном смартфоне Huawei Nova Flip, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие неназванной однокристальной системы Huawei Kirin с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,9-дюймового гибкого экрана, 2,1-дюймового внешнего дисплея и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Ориентировочная цена Huawei Nova Flip составляет 5000 юаней или около 63 тысяч рублей. Ранее стало известно об основной камере с 50-Мп главным датчиком и корпусе толщиной 6,88 мм в разложенном состоянии. Официальная презентация смартфона запланирована на 5 августа.

Ulefone Note 18 Ultra получил продвинутую камеру …
Компания Ulefone пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 18 Ultra, которая может похвастаться основ…
Продажи складных смартфонов Samsung сильно упали…
Совсем недавно на презентации Galaxy Unpacked 2024 были представлены новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fol…
Xiaomi 15 получит камеру с тремя 50-Мп модулями…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Sation поделился подробностями о флагманском сма…
Samsung Galaxy Z Flip6 оценили в 120 тысяч рублей …
Сотовый оператор МТС объявил о старте приема предзаказов на складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6, кот…
OnePlus Ace 3 Pro Titanium Mirror Silver показали на рендера…
Вслед за керамическим OnePlus Ace 3 Pro, китайский производитель опубликовал изображения смартфона в испо…
Nubia Z60s Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nubia Z60s P…
Redmi K70 Extreme Edition в стиле Lamborghini показали на ре…
Компания Xiaomi опубликовала изображения смартфона Redmi K70 Extreme Edition в специальном издании Automo…
Складной смартфон OnePlus Open 2 выйдет в начале 2025 года …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о складном смартфоне OnePlus O…
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor