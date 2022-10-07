Складной смартфон Huawei P50 Pocket New готов к выходу

Сетевые источники сообщают, что до конца октября компания Huawei представит два новых устройства: складной смартфон P50 Pocket New и смарт-часы Watch GT Cyber. По поводу часов никаких подробностей нет, а вот некоторые параметры нового складного смартфона уже приводились. Устройству приписывают наличие платформы Qualcomm Snapdragon 778G без поддержки сотовых сетей 5G вместо Qualcomm Snapdragon 888 у оригинальной модели, OLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, тыльной камеры с технологией XMAGE и операционной системы HarmonyOS 3 «из коробки». Ориентировочная цена пока не приводится, но, например, Huawei P50 Pocket стоил на старте продаж 1500 долларов, а Samsung Galaxy Z Flip4 – 1000 долларов.