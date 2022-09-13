Складной смартфон Huawei P50 Pocket New обойдется в $720

Компания Huawei опубликовала тизер, посвященный складному смартфону Huawei P50 Pocket New. Данная версия ранее выпущенного Huawei P50 Pocket окажется довольно доступной для такого типа устройств – 720 долларов за версию с 256 ГБ флеш-памяти. Вместо производительной платформы Qualcomm Snapdragon 888 в новинке будет использоваться менее мощный процессор Snapdragon 778G без поддержки сотовых сетей 5G. Устройство также оснастят OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основной камерой с технологией XMAGE и предустановленной ос HarmonyOS 3. Напомним, что обычный Huawei P50 Pocket стоил на старте продаж 1500 долларов, а Samsung Galaxy Z Flip4 – 1000 долларов.