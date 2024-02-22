Складной смартфон Huawei Pocket 2 оценен в 1045 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Pocket 2, которая появится в китайской продаже 1 марта по цене в 1045, 1110, 1250 и 1530 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 12/1 ТБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,92-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2690:1136 пикселей, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2200 нит, дополнительным круглым экраном, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 8-Мп (3-кратный оптический зум и OIS), аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок соответственно, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4, корпусом массой 199 граммов и толщиной 7,35 мм, защитой согласно степени IPX8 и поддержкой двусторонней спутниковой связи для передачи сообщений.