Складной смартфон Huawei Pocket 2 появился в продаже

Смартфон оснастили 6,92-дюймовым гибким дисплеем OLED с разрешением 2690:1136 точек, адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2200 нит, вспомогательным круглым экраном, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 8-Мп (3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 40 Вт соответственно, фирменной ОС HarmonyOS 4, корпусом массой 199 грамм и толщиной 7,35 мм, защитой в соответствии со степенью IPX8 и поддержкой двусторонней спутниковой связи для передачи сообщений.