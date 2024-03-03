Складной смартфон Huawei Pocket 2 появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам складного смартфона Pocket 2, который был представлен неделю назад. Новинка оценена в 1045, 1250 и 1530 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон оснастили 6,92-дюймовым гибким дисплеем OLED с разрешением 2690:1136 точек, адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2200 нит, вспомогательным круглым экраном, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 8-Мп (3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 40 Вт соответственно, фирменной ОС HarmonyOS 4, корпусом массой 199 грамм и толщиной 7,35 мм, защитой в соответствии со степенью IPX8 и поддержкой двусторонней спутниковой связи для передачи сообщений.
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