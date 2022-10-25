Складной смартфон Huawei Pocket S готов к выходу

Компания Huawei объявила о том, что официальная презентация складного смартфона Pocket S состоится уже 2 ноября. Предполагается, что новинка станет более доступной версией прошлогоднего P50 Pocket. Смартфону приписывают черную, розовую, синюю, жёлтую, белую и зелёную расцветки, производительные однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 888 4G или Snapdragon 778G, а также отсутствие внешнего дисплея. При этом, цена версии на 256 ГБ флеш-памяти составит около 720 долларов, а вариант на 512 ГБ встроенной памяти – 1000 долларов. Напомним, что оригинальный Huawei P50 Pocket предлагался за 1400 долларов в базовой версии.