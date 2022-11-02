Складной смартфон Huawei Pocket S оценен в $820

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов-раскладушек моделью Pocket S, которая оценена в 820, 890 и 1030 долларов за варианты со 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Младшие версии появятся в продаже уже 10 ноября, а старшую придется ждать до декабря.

Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2790:1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц, внешним 1,04-дюймовым OLED-экраном с разрешением 340:340 пикселей, новыми петлями с ресурсом в 400 000 тысяч циклов складываний-раскладываний, селфи-камерой на 10,7 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 40 Мп и 13 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки, толщиной 7,2 мм в разложенном и 15,2 мм в сложенном состоянии, массой 190 г и боковым дактилоскопическим сенсором.
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