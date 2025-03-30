Складной смартфон Huawei Pura X появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам складного смартфона Pura X, который оценен в 1050, 1120, 1260 и 1400 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что аппарат оснастили 3,5-дюймовым внешним экраном с квадратным соотношением сторон 1:1, разрешением 980:980 пикселей, адаптивной частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и частотой ШИМ-регулировки 1440 Гц, 6,3-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2120:1320 точек, кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, яркостью 2500 нит и ШИМ 1440 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (RYYB и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик, RYYB), 8 Мп (3,5-кратное оптическое приближение и OIS) и мультиспектральный датчик, батареей ёмкостью 4720 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 40 Вт соответственно.
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