Складной смартфон Microsoft Surface Duo оценен в $1500

Компания Microsoft пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Surface Duo 2, которая получила два внутренних дисплея. Новинку оснастили двумя 5,8-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 1892:1344 пикселей и частотой обновления 90 Гц, яркостью до 800 кд/кв.м и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 11, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп (телефото-модуль) и 16 Мп (сверхширикоугольный модуль), стилусом Surface Slim Pen 2, аккумулятором ёмкостью 4450 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 23 Вт, размерами в раскрытом виде 145,2:184,5:5,5 мм и сложенном 145,2:92,1:11 мм, а также массой 284 г. Цена на смартфон составляет 1500 долларов.