Складной смартфон Moto Razr 40 оценен в 540 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Moto Razr 40, которая появится в продаже 25 июня по цене 560 и 660 долларов за версии с 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили гибким 6,9-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 1,5-дюймовым внешним дисплеем, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 8-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 13, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52, двумя стереодинамиками и боковым дактилоскопом.