Складной смартфон Moto Razr 50 оценен в 310 долларов

Компания Motorola представила недорогой складной смартфон Moto Razr 50, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300X с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинка также оснащается ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 3,6-дюймовым внешним POLED-дисплеем с разрешением 1056:1066 точек и частотой обновления 90 Гц, 6,9-дюймовым гибким экраном FlexView pOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 10–120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, модемом 5G SA/NSA, аккумулятором на 4200 мАч, а также поддержкой 33-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно. Смартфон уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 310 и 550 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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