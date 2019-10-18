Складной смартфон Moto Razr получил дату выхода

Компании Lenovo и Motorola объявили дату выхода гибкого смартфона Moto Razr, который, как обещает производитель, будет оригинальным и непохожим на другие устройства. Итак, аппарат представят 13 ноября. Смартфону прочат внешний дисплей с разрешением 800:600 точек, 6,2-дюймовый внутренний складной OLED-экран с разрешением 2142:876 пикселей, восьмиядерную платформу Snapdragon 710, а также две версии – 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Не самые топовые характеристики позволяют надеяться на более менее доступный ценник, в отличие от того же Samsung Galaxy Fold.